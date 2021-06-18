ЦИК России решила не проводить "голосование на пеньках" на сентябрьских выборах

На предстоящих в сентябре выборах не будет применяться практика голосования на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках". Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В единый день голосования в прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием на пеньках, оно достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять", — сказала она.

Памфилова уточнила, что в сентябре будут использованы две основные формы — голосование на избирательных участках и на дому. При этом 17-го и 18-го числа вводится дополнительная форма голосования для людей, находящихся в населённых пунктах и иных местах с отсутствующими помещениями для выборов и транспортным сообщением.