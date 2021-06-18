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ЦИК России решила не проводить "голосование на пеньках" на сентябрьских выборах

Эта практика уже выполнила свою функцию, и сейчас в ней нет никакой необходимости, отметила Элла Памфилова.

18 июня, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На предстоящих в сентябре выборах не будет применяться практика голосования на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках". Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В единый день голосования в прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием на пеньках, оно достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять", — сказала она.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

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Памфилова уточнила, что в сентябре будут использованы две основные формы — голосование на избирательных участках и на дому. При этом 17-го и 18-го числа вводится дополнительная форма голосования для людей, находящихся в населённых пунктах и иных местах с отсутствующими помещениями для выборов и транспортным сообщением.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса всех, кто будет участвовать в выборах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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