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Попова призвала привить от ковида всех, кто будет участвовать в сентябрьских выборах

Ранее в Кремле отмечали, что у властей уже есть опыт организации электорального процесса в условиях пандемии.

18 июня, 11:39
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Роспотребнадзор готов обеспечить безопасное проведение всероссийского голосования, которое состоится в сентябре этого года. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, для этого необходимо привить всех граждан, участвующих в процессе.

"Люди, которые обеспечивают и которые участвуют в процессе проведения выборов, на мой взгляд, должны быть привиты", — отметила Попова.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не увидели необходимости переносить выборы на более поздний срок из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у ЦИК и санитарных властей уже есть опыт работы в таких условиях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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