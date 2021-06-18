Попова призвала привить от ковида всех, кто будет участвовать в сентябрьских выборах

Роспотребнадзор готов обеспечить безопасное проведение всероссийского голосования, которое состоится в сентябре этого года. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, для этого необходимо привить всех граждан, участвующих в процессе.

"Люди, которые обеспечивают и которые участвуют в процессе проведения выборов, на мой взгляд, должны быть привиты", — отметила Попова.