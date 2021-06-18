Попова призвала привить от ковида всех, кто будет участвовать в сентябрьских выборах
Ранее в Кремле отмечали, что у властей уже есть опыт организации электорального процесса в условиях пандемии.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Роспотребнадзор готов обеспечить безопасное проведение всероссийского голосования, которое состоится в сентябре этого года. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, для этого необходимо привить всех граждан, участвующих в процессе.
"Люди, которые обеспечивают и которые участвуют в процессе проведения выборов, на мой взгляд, должны быть привиты", — отметила Попова.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не увидели необходимости переносить выборы на более поздний срок из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у ЦИК и санитарных властей уже есть опыт работы в таких условиях.
Коронавирус: Главное
Попова сообщила о введении обязательной вакцинации в Туле для людей из групп риска
сегодня в 11:28
Тяжёлая стадия за два дня: Разработчик "Спутника V" рассказал, чем "индийский" дельта-вариант коронавируса опаснее "британского"
сегодня в 11:23
В Башкирии запретили непривитым жителям без отрицательного ПЦР-теста ходить в кафе и музеи
сегодня в 10:53
Комментариев: 0