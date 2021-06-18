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Светлая одежда не поможет: Врач рассказал, как не словить тепловой удар в 30-градусную жару

В Москве в ближайшие дни ожидаются практически рекордные температурные значения. К такой погоде следует относиться с осторожностью.

18 июня, 11:25
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Светлая одежда не защитит от теплового удара в сильную жару, хотя в целом поможет легче перенести высокие температуры. Об этом рассказала врач-педиатр Ирина Добрецова.

По её словам, в дневные часы, когда столбики термометров разогреваются до высоких значений, лучшим решением будет не рисковать и остаться в проветриваемом помещении. Если же выхода на улицу не избежать, то будет разумно вооружиться зонтиком, веером и шляпой.

Названы регионы, где можно получить красивый и безопасный загар

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"Вся эта светлая одежда из хлопка и льна, она всё пропускает. Когда активное солнце, можно загореть, даже находясь в машине. Поэтому мы стараемся надевать лёгкие вещи, но они не спасут от теплового удара. В эти часы лучше вообще на улице не находиться. Зонтик, веер, шляпа — наши друзья, которые помогают легче переносить сильную жару", — сказала Добрецова в беседе со "Звездой".

Все эти предупреждения небезосновательны: как сообщал Лайф, Москву накрыла аномальная жара. В дневные часы столбики термометров практически дотягивают до отметки в 30 градусов, а на следующей неделе синоптики прогнозируют рекордную температуру в 35 градусов тепла.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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