Светлая одежда не защитит от теплового удара в сильную жару, хотя в целом поможет легче перенести высокие температуры. Об этом рассказала врач-педиатр Ирина Добрецова.

По её словам, в дневные часы, когда столбики термометров разогреваются до высоких значений, лучшим решением будет не рисковать и остаться в проветриваемом помещении. Если же выхода на улицу не избежать, то будет разумно вооружиться зонтиком, веером и шляпой.

"Вся эта светлая одежда из хлопка и льна, она всё пропускает. Когда активное солнце, можно загореть, даже находясь в машине. Поэтому мы стараемся надевать лёгкие вещи, но они не спасут от теплового удара. В эти часы лучше вообще на улице не находиться. Зонтик, веер, шляпа — наши друзья, которые помогают легче переносить сильную жару", — сказала Добрецова в беседе со "Звездой".