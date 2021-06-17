Аномальная жара в Москве может побить рекорд 104-летней давности

Ближайшие шесть дней в Москве будет ясно и жарко: 17 июня воздух прогреется до +29 градусов, а к выходным температура поднимется даже выше +30. Об этом рассказал Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это аномальное тепло, то есть на выходные мы выходим на тридцатиградусное тепло. На следующей неделе будет ещё жарче: в понедельник будет до +32 градусов, во вторник — +29 — +34 градусов и в среду — до +35 градусов", — предупредил синоптик.

Помимо аномальной жары москвичей будут ждать и температурные рекорды. По словам специалиста, 22 июня может быть побит рекорд 104-летней давности: в 1917 году в этот день воздух прогрелся до +31,8 градуса, а в 2021-м, по прогнозам эксперта, будет +32 — +34 градуса. 23 июня может установиться +35 градусов, побив рекорд 1948 года (+33,6 градуса).