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"Я ещё вернусь в "Реал": Серхио Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции

35-летний футболист выступал за мадридскую команду с 2005 года, выиграв с ней четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира и пять чемпионатов Испании.

17 июня, 11:50

Серхио Рамос не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции, посвящённой его уходу из мадридского "Реала". Он покидает "королевский" клуб, в котором провёл 16 сезонов.

"Пришло время попрощаться с "Реалом", это один из самых тяжёлых моментов в моей жизни. Я сейчас смотрю на всех вас и не могу сдержать эмоций. Огромное спасибо всем, я говорю "до свидания", потому что когда-нибудь обязательно сюда вернусь", заявил Рамос.

Защитник перешёл в "Реал" из "Севильи" в 2005 году. В составе команды он провёл 671 матч во всех турнирах, забил 101 гол и сделал 40 результативных передач. В 2015-м футболиста назначили капитаном команды.

Легенда "Реала" Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений

Легенда "Реала" Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений

С "Реалом" Рамос завоевал 22 трофея. Он выиграл четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, пять чемпионатов Испании, три Суперкубка УЕФА, четыре Суперкубка Испании и два Кубка страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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