Серхио Рамос не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции, посвящённой его уходу из мадридского "Реала". Он покидает "королевский" клуб, в котором провёл 16 сезонов.

"Пришло время попрощаться с "Реалом", это один из самых тяжёлых моментов в моей жизни. Я сейчас смотрю на всех вас и не могу сдержать эмоций. Огромное спасибо всем, я говорю "до свидания", потому что когда-нибудь обязательно сюда вернусь", — заявил Рамос.

Защитник перешёл в "Реал" из "Севильи" в 2005 году. В составе команды он провёл 671 матч во всех турнирах, забил 101 гол и сделал 40 результативных передач. В 2015-м футболиста назначили капитаном команды.