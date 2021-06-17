Сенатор Королёв сложил полномочия после странного ДТП на Lexus в Липецке

Сенатор Олег Королёв, попавший в мае в скандал после странного ДТП на "лексусе", подал в отставку. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Сенатор от Липецкой области Олег Королёв подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание СФ", — сказал он.

Напомним, сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке, заподозрив, что он пьян. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Королёв отказался от прохождения медосвидетельствования. Даже его пресс-секретарь не смогла объяснить причины этого. После инцидента членство парламентария в "Единой России" было приостановлено. Сам Королёв утверждает, что не был пьян за рулём, а почувствовал себя плохо.