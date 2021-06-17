НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сенатор Королёв сложил полномочия после странного ДТП на Lexus в Липецке

Парламентарий написал заявление об уходе с поста "по состоянию здоровья".

17 июня, 11:43

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Сенатор Олег Королёв, попавший в мае в скандал после странного ДТП на "лексусе", подал в отставку. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Сенатор от Липецкой области Олег Королёв подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание СФ", — сказал он.

Момент тарана машиной сенатора Королёва другого авто в Липецке попал на видео

Момент тарана машиной сенатора Королёва другого авто в Липецке попал на видео

Напомним, сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке, заподозрив, что он пьян. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Королёв отказался от прохождения медосвидетельствования. Даже его пресс-секретарь не смогла объяснить причины этого. После инцидента членство парламентария в "Единой России" было приостановлено. Сам Королёв утверждает, что не был пьян за рулём, а почувствовал себя плохо.

Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Закон для всех един": Глава Липецкой области впервые прокомментировал странную езду сенатора Королёва

15 мая, 04:12
adult

В Италии показали жёсткие кадры аварии на канатной дороге, где погибло 14 человек

сегодня в 06:42

Житель Омской области признался в совращении четырёх подруг маленькой дочери

сегодня в 12:26

"Всё время путает что-то": Путин назвал Псаки образованной и красивой женщиной

сегодня в 12:53

Экс-жена Аршавина проиграла суд бывшей свекрови, и теперь её могут силой выставить за дверь

сегодня в 12:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1