Неизвестный открыл стрельбу на западе Германии, есть жертвы
По некоторым данным, злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция ведёт его розыск.
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Неизвестный начал стрельбу в небольшом городе Эспелькампе на западе Германии. По информации телерадиокомпании WDR, которая ссылается на полицию, в результате погибли мужчина и женщина.
Подробности происшествия на данный момент неизвестны, однако уточняется, что на месте работают спецподразделения. Выстрелы прозвучали в одном из домов в центре города, предполагаемый преступник, по всей видимости, находится в бегах. Полиция ведёт его поиск.
Ранее Лайф рассказывал, что в пригороде Рима мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой. После жестокой расправы с пенсионером и двумя детьми преступник забаррикадировался в доме и в течение нескольких часов не отвечал на попытки карабинеров вести переговоры.
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