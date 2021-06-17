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Неизвестный открыл стрельбу на западе Германии, есть жертвы

По некоторым данным, злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция ведёт его розыск.

17 июня, 11:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Неизвестный начал стрельбу в небольшом городе Эспелькампе на западе Германии. По информации телерадиокомпании WDR, которая ссылается на полицию, в результате погибли мужчина и женщина.

Подробности происшествия на данный момент неизвестны, однако уточняется, что на месте работают спецподразделения. Выстрелы прозвучали в одном из домов в центре города, предполагаемый преступник, по всей видимости, находится в бегах. Полиция ведёт его поиск.

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Ранее Лайф рассказывал, что в пригороде Рима мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой. После жестокой расправы с пенсионером и двумя детьми преступник забаррикадировался в доме и в течение нескольких часов не отвечал на попытки карабинеров вести переговоры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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