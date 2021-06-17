Неизвестный открыл стрельбу на западе Германии, есть жертвы

Неизвестный начал стрельбу в небольшом городе Эспелькампе на западе Германии. По информации телерадиокомпании WDR, которая ссылается на полицию, в результате погибли мужчина и женщина.

Подробности происшествия на данный момент неизвестны, однако уточняется, что на месте работают спецподразделения. Выстрелы прозвучали в одном из домов в центре города, предполагаемый преступник, по всей видимости, находится в бегах. Полиция ведёт его поиск.