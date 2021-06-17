В Российском союзе туриндустрии не исключили скорое открытие Турции

"На курортных территориях Турции ниже заболеваемость. Но есть ещё целый комплекс факторов: динамика, выезды в другие территории, транспортная составляющая. Пока до 21 июня, думаю, [граница будет закрыта]. В эту пятницу, возможно, заседание комиссии будет, и в понедельник мы уже узнаем. Вероятность того, что с июля Турция будет открыта, очень высока", — сказал он в беседе с Ura.ru.