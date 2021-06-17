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В Российском союзе туриндустрии не исключили скорое открытие Турции

Эксперты объясняют позитивные прогнозы тем, что на курортных территориях страны заболеваемость ковидом ниже.

17 июня, 11:44

Фото © Pixabay

Турция может открыться для российских туристов уже в июле. Такую точку зрения высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"На курортных территориях Турции ниже заболеваемость. Но есть ещё целый комплекс факторов: динамика, выезды в другие территории, транспортная составляющая. Пока до 21 июня, думаю, [граница будет закрыта]. В эту пятницу, возможно, заседание комиссии будет, и в понедельник мы уже узнаем. Вероятность того, что с июля Турция будет открыта, очень высока", — сказал он в беседе с Ura.ru.

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При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин добавил, что эпидемиологическая обстановка в Турции улучшилась, заболеваемость ковидом в стране сократилась в десять раз. По данным Всемирной организации здравоохранения, коэффициент и процент распространения коронавируса в республике сейчас даже отрицательный.

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Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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