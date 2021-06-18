Предприимчивый москвич свёл продавца часов Hublot с покупателем и обманул их на полмиллиона
Для этого мошеннику даже не потребовалось выезжать на встречу, ведь всё сделали за него. Злоумышленник просто дождался, пока ему перечислят деньги.
Фото © LIFE
Житель Москвы Александр увидел объявление о продаже дорогих часов за 785 тысяч рублей, а следом за этим — публикацию о желании другого мужчины купить себе аксессуар. Тогда в его голове родился хитрый план, благодаря которому он обманом заработал почти полмиллиона рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сначала он позвонил продавцу часов Hublot Classic Fusion Тамерлану и договорился о встрече, сообщив, что его руководитель желает приобрести себе часы и на встречу приедет его представитель для оценки. Затем мошенник связался с Борисом, который хотел приобрести дорогую вещь, прислал номер своей карты и назначил ему встречу.
В назначенное время и Тамерлан, и Борис оказались друг перед другом и, ничего не подозревая, договорились о сделке. Тогда покупатель перевёл 485 тысяч рублей прямо на карту злоумышленнику и сообщил продавцу, что уже оплатил заказ. В тот момент оба поняли, что их обманули, и обратились в полицию. При этом заявление написал лишь покупатель, лишившийся своих денег, в то время как обладатель часов не понёс материального ущерба. Правоохранители начали проверку.
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Ранее Лайф рассказывал, что выдававший себя за родственников Трампа американец развёл на деньги 100 тысяч человек. Мужчина организовал сбор средств на кампанию по переизбранию экс-президента США, которой не существовало. Тысячи подписчиков он обирал на протяжении полутора лет.
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