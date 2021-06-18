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Онищенко строчкой из песни Кобзона отреагировал на данные о возможном открытии Турции с 1 июля

По мнению депутата, отдыхать следует на отечественных курортах, а авиасообщение можно возобновить для бизнесменов, которые будут поднимать экономику.

18 июня, 10:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Реально оценить эпидемиологическую ситуацию в Турции невозможно, несмотря на работу медкомиссий, в этом году стоит забыть о таком направлении. Об этом заявил доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Медкомиссии, которые там якобы что-то оценивают, реально оценить ничего не удастся, потому что не будут располагать никакими объективными данными. Давайте договоримся так: в этом году мы будем отдыхать и пользоваться возможностями наших территорий и не искать приключения на свои же деньги для собственного здоровья на турецких берегах. В данном случае не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна", — сказал он Лайфу.

По мнению Онищенко, авиасообщение с Турцией можно и возобновить, например, чтобы в страну могли летать бизнесмены. Они не будут отдыхать там на пляжах, а поедут ради дел, ведь экономика не должна останавливаться, говорит депутат. А для отдыха он призвал использовать территорию России.

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Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. Сегодня Forbes со ссылкой на источник сообщил, что полёты могут возобновиться с 1 июля, но пока эта информация не подтверждена.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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