Онищенко строчкой из песни Кобзона отреагировал на данные о возможном открытии Турции с 1 июля

Реально оценить эпидемиологическую ситуацию в Турции невозможно, несмотря на работу медкомиссий, в этом году стоит забыть о таком направлении. Об этом заявил доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Медкомиссии, которые там якобы что-то оценивают, реально оценить ничего не удастся, потому что не будут располагать никакими объективными данными. Давайте договоримся так: в этом году мы будем отдыхать и пользоваться возможностями наших территорий и не искать приключения на свои же деньги для собственного здоровья на турецких берегах. В данном случае не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна", — сказал он Лайфу.

По мнению Онищенко, авиасообщение с Турцией можно и возобновить, например, чтобы в страну могли летать бизнесмены. Они не будут отдыхать там на пляжах, а поедут ради дел, ведь экономика не должна останавливаться, говорит депутат. А для отдыха он призвал использовать территорию России.