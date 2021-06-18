Сегодня — без сопровождения "пловцов": Глава Крыма снова проехал по Керчи, но сменил лодку на бронеавтомобиль
По подтопленному городу передвигаться на такой технике удобнее, хотя вода и сошла во многих микрорайонах.
Глава Крыма сменил лодку на броневик. Видео © "Крыминформ"
Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня проверил положение дел в Керчи, которая накануне оказалась затопленной из-за мощных ливней. При этом если вчера Аксёнов передвигался по городу на лодке, то сегодня он сел в бронеавтомобиль Росгвардии.
Как пишет "Крыминформ", по Керчи сегодня передвигаться на такой технике удобнее, хотя вода и сошла во многих микрорайонах.
"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи
Напомним, 17 июня сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки, в городе ввели режим ЧС. Для контроля за ситуацией туда прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов, но в центре внимание оказался не он, а люди, которые вплавь следовали за его лодкой прямо по затопленной улице. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство опровергло эту информацию. Хотя позже сам Аксёнов подтвердил, что это были спасатели и таким образом они сопровождали не только его лодку, но и все остальные.
А сегодня топит Ялту: власти уже ввели режим ЧС, центр города полностью перекрыт, проводится эвакуация жителей с затопленных участков, планируется отключение водоснабжения, жителей просят запастись водой в квартирах.
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