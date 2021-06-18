"Прошу не паниковать": В Ялте из-за сильного подтопления отключат водоснабжение
На помощь жителям направлены силы Республики Крым, военные, а также техника Черноморского флота и Росгвардии.
В Ялте из-за сильного подтопления отключат водоснабжение. Видео © Telegram-канал "Крыминформ"
Власти Ялты в связи с сильными подтоплениями планируют отключение по всему региону водоснабжения и просят жителей запастись водой в квартирах. Об этом объявила глава городской администрации Янина Павленко.
"Обращаюсь сейчас ко всем, прошу запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только будут сделаны графики, мы их опубликуем в открытом доступе", — сказала Павленко.
Она призвала всех оставаться дома и не поддаваться панике, уточнив, что в городе работает штаб, а в Ялту направлены силы Республики Крым, военные Черноморского флота и Росгвардия. Также прибудет тяжёлая техника и автомобили повышенной проходимости.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.
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