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"Прошу не паниковать": В Ялте из-за сильного подтопления отключат водоснабжение

На помощь жителям направлены силы Республики Крым, военные, а также техника Черноморского флота и Росгвардии.

18 июня, 10:27

В Ялте из-за сильного подтопления отключат водоснабжение. Видео © Telegram-канал "Крыминформ"

Власти Ялты в связи с сильными подтоплениями планируют отключение по всему региону водоснабжения и просят жителей запастись водой в квартирах. Об этом объявила глава городской администрации Янина Павленко.

"Обращаюсь сейчас ко всем, прошу запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только будут сделаны графики, мы их опубликуем в открытом доступе", — сказала Павленко.

Она призвала всех оставаться дома и не поддаваться панике, уточнив, что в городе работает штаб, а в Ялту направлены силы Республики Крым, военные Черноморского флота и Росгвардия. Также прибудет тяжёлая техника и автомобили повышенной проходимости.

В Ялте из-за потопа объявили режим ЧС, началась эвакуация жителей

В Ялте из-за потопа объявили режим ЧС, началась эвакуация жителей

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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