В Ялте из-за сильного подтопления отключат водоснабжение. Видео © Telegram-канал "Крыминформ"

Власти Ялты в связи с сильными подтоплениями планируют отключение по всему региону водоснабжения и просят жителей запастись водой в квартирах. Об этом объявила глава городской администрации Янина Павленко.

"Обращаюсь сейчас ко всем, прошу запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только будут сделаны графики, мы их опубликуем в открытом доступе", — сказала Павленко.