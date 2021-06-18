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В "Рубине" предложили работу жене владельца "Спартака"

В казанском клубе её готовы устроить на должность SMM-менеджера, а также принять в совет директоров.

18 июня, 10:14
<p>Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Пресс-служба казанского "Рубина" обратилась к Зареме Салиховой, жене владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, с предложением поработать в клубе.

"Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!" говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице "Рубина" в "Твиттере".

В конце мая стало известно о выходе Салиховой из состава совета директоров "Спартака". В столичном клубе она не проработала и трёх недель. Своё решение супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.

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"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России, завоевав путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. "Рубин", ставший четвёртым в первенстве, стартует в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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