В "Рубине" предложили работу жене владельца "Спартака"

Пресс-служба казанского "Рубина" обратилась к Зареме Салиховой, жене владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, с предложением поработать в клубе.

"Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!" — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице "Рубина" в "Твиттере".

В конце мая стало известно о выходе Салиховой из состава совета директоров "Спартака". В столичном клубе она не проработала и трёх недель. Своё решение супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.