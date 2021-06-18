Песков переадресовал в оперштаб вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией

Вопрос о датах возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции оперативного штаба при Правительстве РФ. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал СМИ информацию о возможном начале полётов в эту страну с 1 июля.

"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для правительственного штаба. Они принимают решение", — отметил он.

Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. Сегодня Forbes со ссылкой на источник сообщил, что полёты могут возобновиться с 1 июля, но пока эта информация не подтверждена.