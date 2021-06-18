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Попова сообщила о введении обязательной вакцинации в Туле для людей из групп риска

По её словам, при необходимости такое решение будет принято и в других регионах страны.

18 июня, 11:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Туле для людей из групп риска вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове и сегодня в Туле вводится", — сказала Попова на заседании ЦИК России.

По её словам, при необходимости такое решение будет принято и в других регионах страны.

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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