Попова сообщила о введении обязательной вакцинации в Туле для людей из групп риска
По её словам, при необходимости такое решение будет принято и в других регионах страны.
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В Туле для людей из групп риска вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове и сегодня в Туле вводится", — сказала Попова на заседании ЦИК России.
По её словам, при необходимости такое решение будет принято и в других регионах страны.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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