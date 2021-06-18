Попова допустила введение обязательной вакцинации от ковида в новых регионах
Сейчас на такие меры уже пошли Москва, Тула, Подмосковье, Ленобласть, Сахалин и Кузбасс.
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При осложнении ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор будет вынужден вводить обязательную вакцинацию и в других регионах помимо тех, которые уже приняли такие меры. Об этом заявила главный санврач страны Анна Попова.
"Новый инструмент — обязательная иммунизация групп риска... И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", — отметила она.
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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине, в Ленобласти и Туле.
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