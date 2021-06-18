НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова допустила введение обязательной вакцинации от ковида в новых регионах

Сейчас на такие меры уже пошли Москва, Тула, Подмосковье, Ленобласть, Сахалин и Кузбасс.

18 июня, 11:34
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

При осложнении ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор будет вынужден вводить обязательную вакцинацию и в других регионах помимо тех, которые уже приняли такие меры. Об этом заявила главный санврач страны Анна Попова.

"Новый инструмент — обязательная иммунизация групп риска... И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", — отметила она.

"Это неудивительно": Разработчик "Спутника V" объяснил взрывной рост заболеваемости ковидом в Москве

"Это неудивительно": Разработчик "Спутника V" объяснил взрывной рост заболеваемости ковидом в Москве

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине, в Ленобласти и Туле.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Попова сообщила о введении обязательной вакцинации в Туле для людей из групп риска

сегодня в 11:28

Попова призвала привить от ковида всех, кто будет участвовать в сентябрьских выборах

сегодня в 11:39

Светлая одежда не поможет: Врач рассказал, как не словить тепловой удар в 30-градусную жару

сегодня в 11:25

Завкафедрой в РАНХиГС задержан в Москве по делу о хищении 3,2 млрд рублей

сегодня в 11:51

Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам

сегодня в 11:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1