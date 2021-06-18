Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова высоко оценила вероятность многодневного голосования на выборах в Госдуму на фоне наблюдающейся в России неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Она не исключила, что оно пройдёт в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

"Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день", — сказала она на заседании Центризбиркома России.