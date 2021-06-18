Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября
В Центризбиркоме уверены, что это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей.
Фото © Государственная дума
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова высоко оценила вероятность многодневного голосования на выборах в Госдуму на фоне наблюдающейся в России неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Она не исключила, что оно пройдёт в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
"Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день", — сказала она на заседании Центризбиркома России.
Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. Ранее Лайф сообщал, что российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы. С партией он пока не определился, но озвучил варианты. Также певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму.
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