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Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

В Центризбиркоме уверены, что это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей.

18 июня, 11:36
<p>Фото © Государственная дума</p>

Фото © Государственная дума

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова высоко оценила вероятность многодневного голосования на выборах в Госдуму на фоне наблюдающейся в России неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Она не исключила, что оно пройдёт в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

"Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день", — сказала она на заседании Центризбиркома России.

Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021

Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. Ранее Лайф сообщал, что российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы. С партией он пока не определился, но озвучил варианты. Также певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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