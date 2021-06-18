Завкафедрой в РАНХиГС задержан в Москве по делу о хищении 3,2 млрд рублей

В Москве следователи задержали завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника — бизнесмена Максима Пальчуна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей "Инвестбанка", — сообщил источник агентства.

Информацию о том, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в учебном заведении, подтвердил проректор вуза Иван Федотов.

Статья, по которой подозреваются фигуранты дела, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В пресс-службе Тверского суда Москвы рассказали агентству, что следователи просят отправить обвиняемых в СИЗО. Расследованием дела занимается Следственный департамент МВД России.

Стоит отметить, что с 2002 по 2008 год Константин Корищенко занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял "Инвестбанк". В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.