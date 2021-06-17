Депутат Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков
Его адвокат сообщил Лайфу, что сегодня обвинения его подзащитному не предъявляли, допроса тоже нет.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что в рамках уголовного дела было опрошено более десяти свидетелей и проведено множество экспертиз.
"Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 09 марта 2021 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрёл для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство — каннабис (марихуану) массой 18,2 грамма", — сообщили в управлении версию следствия.
Адвокат депутата Георгий Джанашия рассказал Лайфу, что жалоб у Максима по обращению с ним нет. По его словам, сегодня обвинения его подзащитному не предъявляли, допроса тоже нет.
"Чувствует он себя относительно нормально в целом исходя из той ситуации, в которой он находится. Завтра утром его привезут обратно в СК для проведения следственных действий", — уточнил Джанашия.
Напомним, что ранее петербургского депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он якобы пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, а также десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник. При этом депутат петербургского заксобрания опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда, заявив, что данная информация является чушью.
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