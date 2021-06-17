Депутат Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что в рамках уголовного дела было опрошено более десяти свидетелей и проведено множество экспертиз.

"Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 09 марта 2021 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрёл для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство — каннабис (марихуану) массой 18,2 грамма", — сообщили в управлении версию следствия.

Адвокат депутата Георгий Джанашия рассказал Лайфу, что жалоб у Максима по обращению с ним нет. По его словам, сегодня обвинения его подзащитному не предъявляли, допроса тоже нет.

"Чувствует он себя относительно нормально в целом исходя из той ситуации, в которой он находится. Завтра утром его привезут обратно в СК для проведения следственных действий", — уточнил Джанашия.