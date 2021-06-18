Мурашко заявил, что привитым "Спутником V" полгода не надо проверять антитела
Министр здравоохранения рассказал, что он не так давно вакцинировался и у него хороший титр антител.
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У тех, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V" нет необходимости перепроверять наличие антител в течение полугода. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Я сделал вакцину, у меня хороший титр антител. В принципе, в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител. Вакцинированный человек имеет хороший продуктивный иммунитет", — сказал он.
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Напомним, за последнюю неделю в РФ почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Наибольший прирост инфицированных фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет. Также Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к ковиду и назвал причины рекордного прироста заразившихся коронавирусом в России.
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