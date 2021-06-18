В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан

Власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации.

Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, в том числе небюджетных предприятий, а также руководители государственных и муниципальных учреждений. По словам главы региона Александра Дрозденко, организации, в которых вакцинируются более 80% сотрудников, будут выведены из-под действия коронавирусных ограничений, которые также были введены властями региона на фоне ухудшения эпидситуации. При этом, если необходимая доля привитых не будет достигнута до 1 сентября, работа предприятия будет остановлена.