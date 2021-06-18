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В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан

Как сообщили в правительстве региона, предприятия, чьи сотрудники привьются до начала осени, будут выведены из-под ковидных ограничений.

18 июня, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Пименов Роман</p>

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации.

Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, в том числе небюджетных предприятий, а также руководители государственных и муниципальных учреждений. По словам главы региона Александра Дрозденко, организации, в которых вакцинируются более 80% сотрудников, будут выведены из-под действия коронавирусных ограничений, которые также были введены властями региона на фоне ухудшения эпидситуации. При этом, если необходимая доля привитых не будет достигнута до 1 сентября, работа предприятия будет остановлена.

Попова допустила введение обязательной вакцинации от ковида в новых регионах

Попова допустила введение обязательной вакцинации от ковида в новых регионах

Отмечается, что у сотрудников бюджетных учреждений появится дополнительный выходной — на следующий день после вакцинации. Аналогичные меры в администрации призвали рассмотреть и руководителей небюджетных организаций. В правительстве области добавили, что ограничения на проведение массовых мероприятий будут сняты в том случае, если все участники предоставят документы о прохождении вакцинации или свежие отрицательные ПЦР-тесты.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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