В Москве плановую помощь в больницах временно будут оказывать только привитым пациентам
Связаны новые меры с тем, что из городских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Исключение — больные с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
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В столице введены новые меры по оказанию плановой помощи для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса. Так, врачи начнут проверять наличие справки о вакцинации от коронавируса перед госпитализацией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если ещё неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила оказания плановой медпомощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также для оказания паллиативной помощи.
В Депздраве подчеркнули, что права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтверждённым диагнозом.
Как сообщала накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, наибольшая доля заболеваемости в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Самая сложная ситуация наблюдается в последние дни в столице. По словам мэра города Сергея Собянина, это связано с распространением новой мутации вируса.
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