В Москве плановую помощь в больницах временно будут оказывать только привитым пациентам

В столице введены новые меры по оказанию плановой помощи для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса. Так, врачи начнут проверять наличие справки о вакцинации от коронавируса перед госпитализацией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если ещё неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила оказания плановой медпомощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также для оказания паллиативной помощи.