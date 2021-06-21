Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в некоторых российских регионах

Глава РФ также отметил важность работы парламента даже в самые тяжёлые месяцы пандемии. По его словам, если бы депутаты взяли перерыв на этот период, "деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия".

Путин оценил важность работы парламента даже в самые тяжёлые месяцы пандемии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде регионов РФ ситуация с коронавирусом обострилась. Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.

"К сожалению, угроза коронавируса ещё не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась", — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул важность того, что российский парламент даже в самые тяжёлые месяцы пандемии коронавируса не прекращал свою работу, как это произошло в некоторых странах. Он отметил, что в ином случае страну ждали бы негативные последствия.

"Без своевременного принятия законов могут попросту встать — и встали бы — у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие программы и проекты для развития регионов, повышения качества жизни миллионов людей. <...> Деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", — пояснил глава государства.