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Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в некоторых российских регионах

Глава РФ также отметил важность работы парламента даже в самые тяжёлые месяцы пандемии. По его словам, если бы депутаты взяли перерыв на этот период, "деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия".

21 июня, 10:55

Путин оценил важность работы парламента даже в самые тяжёлые месяцы пандемии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде регионов РФ ситуация с коронавирусом обострилась. Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.

"К сожалению, угроза коронавируса ещё не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась", — сказал российский лидер.

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Путин также подчеркнул важность того, что российский парламент даже в самые тяжёлые месяцы пандемии коронавируса не прекращал свою работу, как это произошло в некоторых странах. Он отметил, что в ином случае страну ждали бы негативные последствия.

"Без своевременного принятия законов могут попросту встать — и встали бы — у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие программы и проекты для развития регионов, повышения качества жизни миллионов людей. <...> Деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", — пояснил глава государства.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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