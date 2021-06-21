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В Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса

В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.

21 июня, 10:02
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент фактически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с CoViD-19. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, и нюансы", — сказал журналистам представитель Кремля.

Что касается ревакцинации, то Песков отметил, что здесь приоритетным является мнение не главы государства, а позиция учёных и медиков. По его словам, очевидно, что таким специалистам виднее, как действовать при определённых обстоятельствах.

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"Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", — пояснили в Кремле.

"Что касается анализов, это недешёвое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведётся, насколько мне известно. Но такая реальность", — добавил Песков, говоря о возможности появления в России бесплатного тестирования на антитела к ковиду.

Ранее Лайф сообщал, что десятый российский регион намерен ввести обязательную вакцинацию от ковида. Данная мера будет распространяться на сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, а также на госслужащих, работников образовательных учреждений и общепита, отметил губернатор субъекта. Уже на этой неделе будут определены сроки и порядок процесса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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