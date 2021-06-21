В Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса

Вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент фактически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с CoViD-19. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, и нюансы", — сказал журналистам представитель Кремля.

Что касается ревакцинации, то Песков отметил, что здесь приоритетным является мнение не главы государства, а позиция учёных и медиков. По его словам, очевидно, что таким специалистам виднее, как действовать при определённых обстоятельствах.

"Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", — пояснили в Кремле.

"Что касается анализов, это недешёвое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведётся, насколько мне известно. Но такая реальность", — добавил Песков, говоря о возможности появления в России бесплатного тестирования на антитела к ковиду.