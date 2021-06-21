Власти Москвы заявили об отсутствии улучшений в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в Москве не отмечается улучшений, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу ещё пять КТ-центров на базе городских поликлиник № 8, 9, 45, консультативно-диагностического центра № 6 и диагностического клинического центра № 1", — сообщила вице-мэр.