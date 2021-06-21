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Власти Москвы заявили об отсутствии улучшений в ситуации с коронавирусом

В работу вводится ещё пять КТ-центров на базе столичных медучреждений. Отмечается, что они позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в данных условиях.

21 июня, 09:15
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В ситуации с коронавирусом в Москве не отмечается улучшений, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу ещё пять КТ-центров на базе городских поликлиник № 8, 9, 45, консультативно-диагностического центра № 6 и диагностического клинического центра № 1", — сообщила вице-мэр.

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Ракова отметила, что теперь общее количество центров компьютерной томографии в столице составляет 35. По словам заммэра, они позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в сложившейся ситуации.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, а в Москве за прошедшие сутки CoViD-19 подтвердился у 7584 человек. Из-за сложной ситуации с болезнью 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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