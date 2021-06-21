Исследования "Спутника V" среди подростков 12–17 лет начнутся в июле в Москве

Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди подростков 12–17 лет стартуют в Москве в начале июля. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, в данный момент идёт набор добровольцев.

"В начале июля в столице начнётся клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Так же как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы по уже отработанной технологии", — сообщила Ракова.

Она отметила, что первая и вторая фазы будут проводиться на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. Башляевой, а третья — в детских поликлиниках столицы. По словам заммэра города, всего в исследовании примет участие 350 человек, из которых 100 — в рамках первых двух фаз, а 250 — в заключительной, по результатам испытаний можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от CoViD-19

"Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц", — добавила Ракова.

Так, после введения первого и второго компонента вакцины подростки в течение трёх дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После они должны будут ещё несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Участники испытаний также будут вести дневники самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие врачи будут контролировать по телефону.