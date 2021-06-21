Россия достигнет пика заболеваемости на нынешней волне коронавирусной инфекции в течение трёх недель. А спада заболеваемости можно ждать только через два месяца. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Считаю, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижения следует ожидать не ранее чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее", — приводит РИА "Новости" слова Тавадяна.

В своих прогнозах он опирается на карту регионов России по распространённости CoViD-19, основанную на официальных данных. Согласно ей, сейчас ситуация резко ухудшилась по всей стране, 13 регионов находятся в тёмно-красной зоне. Это не затронуло пока лишь Ингушетию и Якутию. Тавадян считает, что этот всплеск должен был произойти ещё весной, но сдвинулся на лето. Следующий же он ожидает в конце года.

"Однако, будет ли ещё один всплеск, зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом", — уточнил эксперт.