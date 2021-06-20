НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России

Единственным спасением в ведомстве назвали вакцинацию достаточного количества населения, чтобы к инфекции как можно быстрее сформировался коллективный иммунитет.

20 июня, 10:49
<p>Фото © EPA</p>

Фото © EPA

Привитых от коронавируса граждан в России ещё слишком мало, а доля переболевших с антителами небольшая, поэтому инфекция может начать распространяться намного быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения. Об этом в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

В России выявили более 17,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России выявили более 17,5 тысячи новых случаев коронавируса

"Вакцинированных у нас мало. Да и доля переболевших, у которых остались антитела, совсем небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться ещё быстрее и проще", — сказала Сперанская.

"Спутник V" защитит от всех известных штаммов ковида, заявил Гинцбург

"Спутник V" защитит от всех известных штаммов ковида, заявил Гинцбург

Специалист подчеркнула, что единственным спасением в этой ситуации может стать только вакцинация достаточного количества россиян, "чтобы новые формы вируса не получали возможность быстрого распространения".

Вирусолог заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса

Вирусолог заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кабмин выделит свыше 320 миллионов рублей на изучение популяционного иммунитета к ковиду

вчера в 18:09

"Он злее": Гинцбург предупредил, что "индийский" штамм ковида сокращает время выработки антител

сегодня в 10:28

Американцы оценили популярность Путина в Штатах

сегодня в 10:59

На 85-м году жизни умер журналист Анатолий Лысенко

сегодня в 10:36

10 знаменитостей, которые живут вне времени и выглядят точно так же, как и 25 лет назад

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1