В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России
Единственным спасением в ведомстве назвали вакцинацию достаточного количества населения, чтобы к инфекции как можно быстрее сформировался коллективный иммунитет.
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Привитых от коронавируса граждан в России ещё слишком мало, а доля переболевших с антителами небольшая, поэтому инфекция может начать распространяться намного быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения. Об этом в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
"Вакцинированных у нас мало. Да и доля переболевших, у которых остались антитела, совсем небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться ещё быстрее и проще", — сказала Сперанская.
Специалист подчеркнула, что единственным спасением в этой ситуации может стать только вакцинация достаточного количества россиян, "чтобы новые формы вируса не получали возможность быстрого распространения".
Ранее Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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