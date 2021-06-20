В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России

Привитых от коронавируса граждан в России ещё слишком мало, а доля переболевших с антителами небольшая, поэтому инфекция может начать распространяться намного быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения. Об этом в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Вакцинированных у нас мало. Да и доля переболевших, у которых остались антитела, совсем небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться ещё быстрее и проще", — сказала Сперанская.