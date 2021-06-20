Вирусолог заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса

С появлением новых, более заразных штаммов коронавируса риск инфицирования увеличивается и для детей, поэтому их необходимо вакцинировать. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Есть впечатление, что эти заразные штаммы настолько хорошо липнут на рецепторы, что даже относительно малого количества молекул рецептора достаточно, чтобы они вызвали заболевания. Начинают болеть молодые, опасность заболевания детей есть", — сказал специалист в интервью Ura.ru.

Результаты исследования российских учёных покажут, какие именно прививки лучше всего подойдут несовершеннолетним, отметил Аграновский. По его словам, у детей могут быть аналогичные побочные эффекты, что и у взрослых. Профессор также добавил, что не видит проблем с антиковидными вакцинами, которые применяются сейчас в стране, но, перед тем как прививать детей и подростков, следует тщательно изучить этот вопрос.