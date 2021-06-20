В Москве за неделю выявили максимальное с начала пандемии число новых пациентов с ковидом
В городе за минувшие семь дней число подтверждённых случаев заражения увеличилось на 51 853. А в России за сутки зафиксировано более 17,5 тысячи новых случаев инфекции.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В Москве за неделю число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 51 853, что является максимумом с начала пандемии. Подсчёты произвёл ТАСС, основываясь на данных федерального оперативного штаба. При этом на прошлой неделе в столице зафиксировали 36 710 новых заразившихся инфекцией.
В целом по России за семь дней подтвердилось 108 139 случаев заражения ковидом против 82 250 за предыдущий аналогичный период. Прирост составил 31,5%, что является максимумом с первой недели февраля 2021 года.
Ранее Лайф писал, что в России за прошедшие сутки выявили 17 611 случаев коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе, 17,1% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.
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