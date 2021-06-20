В Москве за неделю выявили максимальное с начала пандемии число новых пациентов с ковидом

В городе за минувшие семь дней число подтверждённых случаев заражения увеличилось на 51 853. А в России за сутки зафиксировано более 17,5 тысячи новых случаев инфекции.