В Китае сделали более миллиарда прививок от коронавируса

Китайские врачи с начала кампании по вакцинации населения от коронавируса сделали более одного миллиарда прививок жителям страны. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по состоянию на 19 июня 2021 года в 31 административной единице Китая в общей сложности было сделано 1,01 миллиарда прививок от коронавируса нового типа.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае стартовала 15 декабря 2020 года. Так, по данным на конец февраля, власти страны распределили вакцины среди более чем 54 миллионов жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 миллиона прививок, за месяц это число выросло до 270,41 миллиона, а к 1 июня — до 681,9 миллиона.