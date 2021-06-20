В Китае сделали более миллиарда прививок от коронавируса
Вакцинация в стране началась 15 декабря 2020 года. Ранее ведущий эпидемиолог КНР сообщал о планах к июню привить около 40% жителей, то есть примерно 560 миллионов человек.
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Китайские врачи с начала кампании по вакцинации населения от коронавируса сделали более одного миллиарда прививок жителям страны. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что по состоянию на 19 июня 2021 года в 31 административной единице Китая в общей сложности было сделано 1,01 миллиарда прививок от коронавируса нового типа.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае стартовала 15 декабря 2020 года. Так, по данным на конец февраля, власти страны распределили вакцины среди более чем 54 миллионов жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 миллиона прививок, за месяц это число выросло до 270,41 миллиона, а к 1 июня — до 681,9 миллиона.
Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань сообщал о планах привить к июню около 40% жителей страны, то есть примерно 560 миллионов человек из более чем 1,4 миллиарда.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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