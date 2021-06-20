Ещё в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение о введении обязательной вакцинации не менее 60% определённых категорий граждан в связи с резким подъёмом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в НАО вводятся дополнительные меры безопасности. В их числе: обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа, ограничения в работе культурно-досуговых учреждений и детских игровых комнат", — говорится в сообщении.

Так, прививки должны сделать люди в возрасте от 60 лет, работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы, а также работники с хроническими заболеваниями и сотрудники организаций транспорта, правоохранительных и государственных контрольных органов. Под требование обязательной вакцинации попадают лица, работающие вахтовым методом, подлежащие призыву на военную службу, волонтёры, военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, государственные гражданские и муниципальные служащие, а также студенты старше 18 лет.

Отмечается, что власти округа не стали вводить обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из других регионов, однако работодателям рекомендуют допускать таких сотрудников к работе только после предоставления документов, которые подтверждают отсутствие коронавируса — справка с отрицательным ПЦР-тестированием, сертификат о вакцинации от CoViD-19 или справка о наличии антител. При этом, как подчеркнул глава НАО Юрий Бездудный, тесты на коронавирус в таком случае должны делаться за счёт работодателя.