Гинцбург призвал вакцинированных избегать перегрева

Всем россиянам, в том числе вакцинированным от коронавируса, следует избегать перегрева в надвигающуюся жару. Такую рекомендацию дал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека", — приводит ТАСС слова учёного.

Он пояснил, что не стоит ставить себя в экстремальные условия. Особо осторожными нужно быть гипертоникам, диабетикам. Разве что марафонцы могут некоторое время чувствовать себя комфортно в жару. Говоря о купании, Гинцбург отметил, что главное — не совершать длительных заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу.

"Если люди просто купаются, плескаются, окунаются — сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически", — сказал глава Центра имени Гамалеи.