Гинцбург призвал вакцинированных избегать перегрева
Нужно, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу.
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Всем россиянам, в том числе вакцинированным от коронавируса, следует избегать перегрева в надвигающуюся жару. Такую рекомендацию дал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека", — приводит ТАСС слова учёного.
Он пояснил, что не стоит ставить себя в экстремальные условия. Особо осторожными нужно быть гипертоникам, диабетикам. Разве что марафонцы могут некоторое время чувствовать себя комфортно в жару. Говоря о купании, Гинцбург отметил, что главное — не совершать длительных заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу.
"Если люди просто купаются, плескаются, окунаются — сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически", — сказал глава Центра имени Гамалеи.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Последствия болезни до сих пор изучаются, отметил глава государства. Речь идёт не только о поражении лёгких, но и о сосудистых заболеваниях, указал он.
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