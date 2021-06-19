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Путин — о вакцинации от коронавируса: Лучше привиться, чем болеть

Последствия болезни до сих пор изучаются, отметил глава государства. Речь идёт не только о поражении лёгких, но и сосудистых заболеваниях, указал президент.

19 июня, 11:41

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путин заявил, что лучше привиться от коронавируса, чем болеть. Видео © LIFE

Лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Об этом на съезде партии "Единая Россия" заявил глава РФ Владимир Путин. Президент в своём выступлении отметил, что на программу медицинской реабилитации в стране выделят не менее 100 миллиардов рублей. Основной объём этих средств — 60 миллиардов — необходимо предусмотреть на период до 2026 года, чтобы "в ближайшее время развернуть работу широким фронтом".

"Последствия болезни, коронавирусной инфекцией вызванной, до сих пор изучаются. Не только поражение лёгких, но сосудистые поражения. Ещё предстоит выяснить специалистам, к чему это в конечном счёте ведёт. Ещё раз напоминаю, прививаться лучше, чем болеть", — указал президент.

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Как уже писал Лайф, Минздрав РФ готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Вместе с тем глава ведомства вновь призвал граждан России сделать антиковидную прививку. По его словам, сейчас эта мера крайне необходима.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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