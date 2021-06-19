Путин — о вакцинации от коронавируса: Лучше привиться, чем болеть

Путин заявил, что лучше привиться от коронавируса, чем болеть. Видео © LIFE

Лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Об этом на съезде партии "Единая Россия" заявил глава РФ Владимир Путин. Президент в своём выступлении отметил, что на программу медицинской реабилитации в стране выделят не менее 100 миллиардов рублей. Основной объём этих средств — 60 миллиардов — необходимо предусмотреть на период до 2026 года, чтобы "в ближайшее время развернуть работу широким фронтом".

"Последствия болезни, коронавирусной инфекцией вызванной, до сих пор изучаются. Не только поражение лёгких, но сосудистые поражения. Ещё предстоит выяснить специалистам, к чему это в конечном счёте ведёт. Ещё раз напоминаю, прививаться лучше, чем болеть", — указал президент.