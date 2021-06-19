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Мурашко: Пока нельзя утверждать, что "индийский" штамм ковида более летальный

Министр отметил, что в настоящий момент у учёных нет сомнений только в том, что этот вариант вируса более контагиозный. Поэтому, по его словам, лучшей защитой от заражения станет вакцинация.

19 июня, 10:57
<p>Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

"Индийский" штамм ковида более заразный, чем другие мутации вируса, однако пока нельзя утверждать, что из-за него больше летальных случаев. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", — передаёт ТАСС слова министра.

Молодёжь назвали главным распространителем "индийского" штамма коронавируса

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время в столице.

О том, что известно об "индийском" штамме "дельта" — самой опасной мутации коронавируса, — читайте в материале Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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