Мурашко: Пока нельзя утверждать, что "индийский" штамм ковида более летальный

"Индийский" штамм ковида более заразный, чем другие мутации вируса, однако пока нельзя утверждать, что из-за него больше летальных случаев. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", — передаёт ТАСС слова министра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время в столице.