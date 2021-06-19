Лукашенко высказался по поводу введения обязательной вакцинации от CoViD-19 в Белоруссии
Комментируя резкий рост заболеваемости ковидом в РФ, глава республики выразил поддержку россиянам. В то же время он отметил, что привиться от инфекции лишним никогда не будет.
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
На данный момент в Белоруссии нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введён такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.
Комментируя резкий рост заболеваемости ковидом в России, Лукашенко выразил поддержку гражданам РФ. В то же время он отметил, что вакцинация от CoViD-19 лишней никогда не будет. Особенно это касается работников сферы услуг. Однако, по его словам, власти Белоруссии "пока настоятельно рекомендуют" жителям республики привиться от вируса.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины. В её создании принимали участие пять лабораторий республики, в общей сложности 50 человек. Разработку опытного образца должны закончить к осени, а в 2022 году планируется запустить препарат в массовое производство.
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