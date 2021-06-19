Лукашенко высказался по поводу введения обязательной вакцинации от CoViD-19 в Белоруссии

На данный момент в Белоруссии нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введён такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.

Комментируя резкий рост заболеваемости ковидом в России, Лукашенко выразил поддержку гражданам РФ. В то же время он отметил, что вакцинация от CoViD-19 лишней никогда не будет. Особенно это касается работников сферы услуг. Однако, по его словам, власти Белоруссии "пока настоятельно рекомендуют" жителям республики привиться от вируса.