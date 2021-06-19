В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней, грозы и ветра

В Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с очень сильными ливнями, грозами, градом и ветром до 15–20 метров в секунду. Оно действует до середины дня 20 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабоукреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива", — отмечается в сообщении.

Жителям и гостям региона рекомендуют ограничить выход в горно-лесную местность, не плавать в море и внутренних водоёмах, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукреплённых конструкций, деревьев и линий электропередачи. В МЧС также советуют уделить особое внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнёвок. Во время действия штормового предупреждения лучше не спускаться в подземные переходы и другие углублённые помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. А туристам, находящимся в данный момент в горах, рекомендуют оставаться на месте, чтобы переждать пик непогоды, постараться найти укрытие.