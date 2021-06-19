Ростуризм порекомендовал перенести экскурсии в Крыму из-за мощного наводнения

Ростуризм рекомендует туроператорам, которые продают туры в Крым, предупреждать граждан о плохих погодных условиях на полуострове, а экскурсионным компаниям перенести экскурсии на более благоприятный период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

А в пятницу, 18 июня, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.