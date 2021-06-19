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Ростуризм порекомендовал перенести экскурсии в Крыму из-за мощного наводнения

Там также призвали туристов, планирующих посещение полуострова или уже находящихся там, следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности.

18 июня, 22:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ростуризм рекомендует туроператорам, которые продают туры в Крым, предупреждать граждан о плохих погодных условиях на полуострове, а экскурсионным компаниям перенести экскурсии на более благоприятный период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму, [рекомендовано] следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности", — добавили в Ростуризме.

Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 11

Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 11

Напомним, обильные дожди в Крыму продолжаются с 17 июня. Сначала в эпицентре стихийного бедствия оказался город Керчь, там выпало около двух месячных норм осадков. Были затоплены дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда пришлось вывозить пациентов. В целом же на востоке полуострова было эвакуировано около 900 человек.

Ущерб от мощного наводнения в Крыму подсчитают в течение трёх дней

Ущерб от мощного наводнения в Крыму подсчитают в течение трёх дней

А в пятницу, 18 июня, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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