Ущерб от мощного наводнения в Крыму подсчитают в течение трёх дней

Нанесённый подтоплениями и ливнями ущерб в Крыму будет установлен в течение трёх дней, после этого власти обратятся за помощью в федеральный центр. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

"В течение трёх дней готовы практически установить полный объём ущерба и, скорее всего, будем обращаться к главе государства и к федеральному правительству", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что своими силами полуостров не справится.