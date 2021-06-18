Ущерб от мощного наводнения в Крыму подсчитают в течение трёх дней
Для оценки последствий буйства стихии уже завтра комиссии начнут работу по всем муниципальным образованиям, однако быстро это сделать не получится.
Ялта. Фото © LIFE
Нанесённый подтоплениями и ливнями ущерб в Крыму будет установлен в течение трёх дней, после этого власти обратятся за помощью в федеральный центр. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
"В течение трёх дней готовы практически установить полный объём ущерба и, скорее всего, будем обращаться к главе государства и к федеральному правительству", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что своими силами полуостров не справится.
Для оценки последствий комиссии по всем муниципальным образованиям выходят работать уже завтра, однако быстро подсчитать ущерб не получится, добавил Аксёнов.
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Напомним, обильные дожди в Крыму продолжаются с 17 июня. Сначала в эпицентре стихийного бедствия оказался город Керчь, там выпало около двух месячных норм осадков. Были затоплены дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова было эвакуировано около 900 человек.
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