Ещё из двух городов России возобновляют международные авиарейсы
Решение принято оперштабом по борьбе с ковидом с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года.
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С 28 июня международные рейсы возобновляются из Брянска и Ульяновска. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — сообщили журналистам в оперштабе.
Напомним, сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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