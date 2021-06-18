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Ещё из двух городов России возобновляют международные авиарейсы

Решение принято оперштабом по борьбе с ковидом с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года.

18 июня, 19:04

Фото © Pixabay

С 28 июня международные рейсы возобновляются из Брянска и Ульяновска. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — сообщили журналистам в оперштабе.

Россия с 22 июня возобновит чартерные авиарейсы в Турцию

Россия с 22 июня возобновит чартерные авиарейсы в Турцию

Напомним, сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией ещё на месяц

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией ещё на месяц

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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