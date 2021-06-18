Ещё из двух городов России возобновляют международные авиарейсы

С 28 июня международные рейсы возобновляются из Брянска и Ульяновска. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — сообщили журналистам в оперштабе.