СМИ: Вашингтон временно заморозил многомиллионную военную помощь Киеву

Белый дом временно заморозил пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 100 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Согласно принятому Советом национальной безопасности плану, Киев должен был получить партию летального оружия из-за учений Российской армии у западных границ Украины. Над пакетом работали чиновники Госдепартамента и сотрудники Пентагона.

Однако из-за отвода войск и саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказание помощи решили отложить. При этом поставку вооружения можно быстро возобновить, если Вашингтон изменит свою позицию, уточнили источники издания.