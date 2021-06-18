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СМИ: Вашингтон временно заморозил многомиллионную военную помощь Киеву

Это произошло из-за отвода российских войск от западных границ и в связи с саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена, утверждают журналисты.

18 июня, 18:51
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Белый дом временно заморозил пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 100 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Согласно принятому Советом национальной безопасности плану, Киев должен был получить партию летального оружия из-за учений Российской армии у западных границ Украины. Над пакетом работали чиновники Госдепартамента и сотрудники Пентагона.

Однако из-за отвода войск и саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказание помощи решили отложить. При этом поставку вооружения можно быстро возобновить, если Вашингтон изменит свою позицию, уточнили источники издания.

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Ранее Лайф сообщал, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с помощником американского лидера Джо Байдена, но нарвался на отказ со стороны Белого дома. Там ему предложили поговорить с кем-нибудь ниже рангом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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