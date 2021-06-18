Россия с 22 июня возобновит чартерные авиарейсы в Турцию

С 22 июня между Россией и Турцией будет восстановлено как регулярное, так и чартерное авиасообщение. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления", — говорится в сообщении.