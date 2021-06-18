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Россия с 22 июня возобновит чартерные авиарейсы в Турцию

В оперштабе уточнили, что полёты будут вестись по маршрутам и с частотой, согласованной до их приостановления.

18 июня, 18:36
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

С 22 июня между Россией и Турцией будет восстановлено как регулярное, так и чартерное авиасообщение. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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