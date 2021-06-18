"На нём даже одежды не осталось": Жительница Крыма показала ужасы наводнения и рассказала, как в потоке погиб её знакомый

Собеседница Лайфа узнала о гибели мужчины случайно. По словам женщины, его, по всей видимости, "крутило с камнями".