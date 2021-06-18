"На нём даже одежды не осталось": Жительница Крыма показала ужасы наводнения и рассказала, как в потоке погиб её знакомый
Собеседница Лайфа узнала о гибели мужчины случайно. По словам женщины, его, по всей видимости, "крутило с камнями".
Жительница Крыма показала ужасы потопа и рассказала, как в потоке погиб её знакомый. Видео © LIFE
Девушка из посёлка городского типа Краснокаменка на южном берегу Крыма, который входит в городской округ Ялта, показала место, где погиб её знакомый.
"Я сейчас нахожусь в относительно безопасном месте: в Краснокаменке, дом находится на пригорке. С него не было видно всего происходящего ужаса. Я сначала думала, что сильный потоп только в Ялте. И только после обеда пришёл брат и сказал: "Владик погиб". Как я поняла, его снесло потоком воды и камней. На нём вроде даже одежды не осталось. Сорвало, похоже, когда с камнями крутило", — сказала она.
Напомним, что 17 июня сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки, в городе ввели режим ЧС. Для контроля за ситуацией туда прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов, но в центре внимания оказался не он, а люди, которые вплавь следовали за его лодкой прямо по затопленной улице. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство опровергло эту информацию. Хотя позже сам Аксёнов подтвердил, что это были спасатели и таким образом они сопровождали не только его лодку, но и все остальные.
Комментариев: 0