Последствия наводнения в Ялте. Видео © LIFE

Сильнейшие ливни, обрушившиеся на Ялту, очень усложнили жизнь жителям. Река Водопадная вышла из берегов, что привело к затоплению улиц, автомобилям пришлось передвигаться буквально вплавь, а людям эвакуироваться со своих участков. Лайф показывает, что стало с городом, вода из которого начинает уходить.

Стихия не жалела ничего: деревья вырывало вместе с корнями, городская инфраструктура с трудом выдерживала потоки воды, а многие магазины и кафе оказались заполненными водой, на улицах валяются раздавленные машины. Также не обошлось без пострадавших, а один горожанин, которого снесло потоком, погиб.





