Вырванные деревья и разбитые машины: Лайф снял на видео последствия мощного наводнения в Ялте
Многие магазины и кафе стоят заполненные водой, а городская инфраструктура с трудом выдержала проверку.
Последствия наводнения в Ялте. Видео © LIFE
Сильнейшие ливни, обрушившиеся на Ялту, очень усложнили жизнь жителям. Река Водопадная вышла из берегов, что привело к затоплению улиц, автомобилям пришлось передвигаться буквально вплавь, а людям эвакуироваться со своих участков. Лайф показывает, что стало с городом, вода из которого начинает уходить.
Стихия не жалела ничего: деревья вырывало вместе с корнями, городская инфраструктура с трудом выдерживала потоки воды, а многие магазины и кафе оказались заполненными водой, на улицах валяются раздавленные машины. Также не обошлось без пострадавших, а один горожанин, которого снесло потоком, погиб.
Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и отключили водоснабжение, а на помощь для ликвидации последствий были направлены силы Республики Крым и Черноморского флота. По словам главы администрации города Янины Павленко, выпало более 135 миллиметров осадков, что раньше случалось лишь около ста лет назад.
Напомним, обильные дожди в Крыму продолжаются с 17 июня. Накануне в эпицентре стихийного бедствия был другой город — Керчь, там выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова было эвакуировано около 900 человек.
Комментариев: 0