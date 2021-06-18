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Вода ушла с центральных улиц затопленной Ялты

За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.

18 июня, 15:43
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Вода ушла с центральных улиц Ялты после того, как из-за сильных ливней город затопило. Городские службы уже приступили к расчистке дорог от камней, грязи и упавших деревьев, об этом рассказали в Мининформе Крыма.

"В центре Ялты сошла вода. На данный момент все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 18 июня, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.

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Обильные дожди в Крыму продолжаются с 17 июня. Накануне в эпицентре стихийного бедствия был другой город — Керчь, там выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова было эвакуировано около 900 человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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