Вода ушла с центральных улиц затопленной Ялты

Вода ушла с центральных улиц Ялты после того, как из-за сильных ливней город затопило. Городские службы уже приступили к расчистке дорог от камней, грязи и упавших деревьев, об этом рассказали в Мининформе Крыма.

"В центре Ялты сошла вода. На данный момент все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев", — говорится в сообщении.