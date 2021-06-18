Евросоюз решил ввести новые санкции против Минска без ущерба для белорусов

Страны Европейского союза (ЕС) согласовали пакет новых экономических санкций против Белоруссии в ряде сфер. Об этом сообщает "Австрийское агентство печати" со ссылкой на МИД Австрии.

"Достигнутая договорённость затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируются также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе: отказ от новых кредитов, запрет на торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, экспортные кредиты", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность того, чтобы "белорусское население не стало мишенью экономических санкций". Там также добавили, что с самого начала заявленной целью рестрикций было предотвратить воздействие этих санкций на частные вклады.