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Евросоюз решил ввести новые санкции против Минска без ущерба для белорусов

Вопрос об очередных рестрикциях окончательно будет утверждён на встрече глав МИД ЕС 21 июня.

18 июня, 15:30
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Страны Европейского союза (ЕС) согласовали пакет новых экономических санкций против Белоруссии в ряде сфер. Об этом сообщает "Австрийское агентство печати" со ссылкой на МИД Австрии.

"Достигнутая договорённость затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируются также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе: отказ от новых кредитов, запрет на торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, экспортные кредиты", — говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность того, чтобы "белорусское население не стало мишенью экономических санкций". Там также добавили, что с самого начала заявленной целью рестрикций было предотвратить воздействие этих санкций на частные вклады.

Решение ЕС ввести очередной пакет индивидуальных санкций и рассмотреть экономические меры против Белоруссии последовало после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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