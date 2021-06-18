Учёные в России выявили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин

Учёные Федерального медико-биологического агентства России выявили новые мутации коронавируса, которые могут снижать эффективность лекарств и вакцин, разработанных против более ранних вариантов SARS-CoV-2.

"Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов (включая вакцины), разработанных и протестированных в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2", — цитирует ТАСС сообщение ФМБА.

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время москвичей.