Учёные в России выявили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин
По их данным, помимо этого могут измениться как биологические свойства вируса, так и клинические проявления инфекции.
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Учёные Федерального медико-биологического агентства России выявили новые мутации коронавируса, которые могут снижать эффективность лекарств и вакцин, разработанных против более ранних вариантов SARS-CoV-2.
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"Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов (включая вакцины), разработанных и протестированных в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2", — цитирует ТАСС сообщение ФМБА.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время москвичей.
О том, что известно об "индийском" штамме "Дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.
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