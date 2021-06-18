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Вирусолог объяснил, почему повторение "индийского сценария" с ковидом России не грозит

На это влияет не только численность населения, но также уровень медицины в стране и ответственность граждан.

18 июня, 15:07
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Жителям России не стоит опасаться повторения индийского сценария с ковидом, считает директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. По его мнению, штамм хоть и опасный, но РФ схожая с Индией ситуация не грозит хоты бы по причине существенно меньшей численности и плотности населения.

"Кроме того, медицина у нас получше. Второй момент, может, штамм и обладает повышенной заразностью, но с точки зрения мер профилактики он не отличается от других. Всё зависит от нас с вами. Я имею в виду граждан в первую очередь. Изначально "индийский" штамм так активно распространился, потому что свойства вируса изменились, и они позволяют ему так активно доминировать", — говорит собеседник Лайфа.

Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом

Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом

Вирусолог отметил, что риск возникновения новых штаммов тем выше, чем больше количество инфицированных. Он подчеркнул, что быстрее улучшить ситуацию поможет только наращивание темпов вакцинации.

Молодёжь назвали главным распространителем "индийского" штамма коронавируса

Молодёжь назвали главным распространителем "индийского" штамма коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время в столице.

О том, что известно об "индийском" штамме "Дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.

Собянин: Почти у 90% заболевших ковидом в Москве — мутировавший "индийский" штамм

Собянин: Почти у 90% заболевших ковидом в Москве — мутировавший "индийский" штамм

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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