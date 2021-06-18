Вирусолог объяснил, почему повторение "индийского сценария" с ковидом России не грозит

Жителям России не стоит опасаться повторения индийского сценария с ковидом, считает директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. По его мнению, штамм хоть и опасный, но РФ схожая с Индией ситуация не грозит хоты бы по причине существенно меньшей численности и плотности населения.

"Кроме того, медицина у нас получше. Второй момент, может, штамм и обладает повышенной заразностью, но с точки зрения мер профилактики он не отличается от других. Всё зависит от нас с вами. Я имею в виду граждан в первую очередь. Изначально "индийский" штамм так активно распространился, потому что свойства вируса изменились, и они позволяют ему так активно доминировать", — говорит собеседник Лайфа.

Вирусолог отметил, что риск возникновения новых штаммов тем выше, чем больше количество инфицированных. Он подчеркнул, что быстрее улучшить ситуацию поможет только наращивание темпов вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время в столице.