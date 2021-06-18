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Учёный спрогнозировал начало четвёртой волны коронавируса в России

По его словам, европейским странам с нынешними темпами вакцинации, вероятно, удастся избежать и третьей вспышки.

18 июня, 14:38
<p>Фото © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Четвёртая волна коронавируса может захлестнуть Россию в сентябре. Такое мнение выразил математик и руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. По его словам, сейчас в стране наблюдается третья волна.

"С третьей волной мы уже не справимся, это совершенно очевидно, потому что времени, когда начнут действовать прививки, ещё нужно подождать. <...> Мы сейчас может побороться против четвёртой волны, а она реально может наступить где-то в сентябре", — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Инфекционист раскрыл продолжительность третьей волны коронавируса

Инфекционист раскрыл продолжительность третьей волны коронавируса

По мнению специалиста, в большинстве европейских стран доля привитых или переболевших и имеющих антитела от общего числа населения равна 60–80%, а в отдельных случаях и 100%. Благодаря этому вероятность возникновения третьей волны коронавируса в этих странах крайне мала, считает Захаров. В России же привились и имеют антитела в организме всего около 20% населения, поэтому сейчас наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, заключил Захаров.

Как сообщал Лайф, в последние дни ситуация с коронавирусом в России резко ухудшилась. Сегодня медики зафиксировали более 17 тысяч случаев, из которых девять тысяч только в Москве. В связи с этим регионы возвращают ограничения, а власти вводят обязательную вакцинацию для граждан, у которых предусмотрен тесный контакт с людьми.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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