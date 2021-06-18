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В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

Предполагается, что это будут несколько десятков заведений, сотрудники и гости которых привиты от ковида.

18 июня, 14:04

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Рестораны столицы с зонами, свободными от ковида, будут работать и в ночное время. Городские власти будут постоянно проверять такие заведения на соответствие требованиям, рассказал Лайфу руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Все ограничения, которые действуют для посетителей, а именно: дистанцирование, ношение маски, термометрия и запрет на работу с 23:00 по 06:00, не распространяются на рестораны с "бесковидными зонами". Официанты как носили маски, так и будут их носить", — сказал он.

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Напомним, первые зоны, свободные от коронавируса, появятся в Москве уже 19 июня. Это будут несколько десятков ресторанов, сотрудники и гости которых привиты или же недавно переболели и имеют антитела. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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