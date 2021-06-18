В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

Рестораны столицы с зонами, свободными от ковида, будут работать и в ночное время. Городские власти будут постоянно проверять такие заведения на соответствие требованиям, рассказал Лайфу руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Все ограничения, которые действуют для посетителей, а именно: дистанцирование, ношение маски, термометрия и запрет на работу с 23:00 по 06:00, не распространяются на рестораны с "бесковидными зонами". Официанты как носили маски, так и будут их носить", — сказал он.