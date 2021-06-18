В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"
Предполагается, что это будут несколько десятков заведений, сотрудники и гости которых привиты от ковида.
Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав
Рестораны столицы с зонами, свободными от ковида, будут работать и в ночное время. Городские власти будут постоянно проверять такие заведения на соответствие требованиям, рассказал Лайфу руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"Все ограничения, которые действуют для посетителей, а именно: дистанцирование, ношение маски, термометрия и запрет на работу с 23:00 по 06:00, не распространяются на рестораны с "бесковидными зонами". Официанты как носили маски, так и будут их носить", — сказал он.
Напомним, первые зоны, свободные от коронавируса, появятся в Москве уже 19 июня. Это будут несколько десятков ресторанов, сотрудники и гости которых привиты или же недавно переболели и имеют антитела. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.
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